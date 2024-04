Stadt unternimmt ersten Schritt zu einer Vöhringer Wohnungsgesellschaft

Plus In Vöhringen soll eine kommunale Wohnungsgesellschaft gegründet werden. Der Hauptausschuss erteilt den Auftrag, die rechtlichen Fragen zu klären.

Mit der Gründung einer kommunalen Wohnungsgesellschaft laboriert die Stadt Vöhringen bereits seit 2016. Greifbare Ergebnisse gibt es bislang keine, doch jetzt könnte das Projekt allmählich an Fahrt aufnehmen. Der Haupt- und Umweltausschuss hat dazu einen Grundsatzbeschluss getroffen, welcher die Verwaltung mit der Ausarbeitung eines Vertragswerks beauftragt. Es soll den rechtlichen Status einer solchen Wohnungsgesellschaft regeln und auch, wie die Stadt darin ihre Immobilien und Grundstücke einbringen könnte.

Dem einstimmigen Beschluss vorausgegangen war eine Klausurtagung des Stadtrats unter Beteiligung eines wohnungswirtschaftlichen Verbands, in der es im Schwerpunkt um Fragen der Gesellschaftsform ging. Denkbar wäre es, die Gesellschaft als Regiebetrieb, als Eigenbetrieb, als Kommunalunternehmen oder als GmbH zu führen. Eine weitere Option wäre es, ihre Geschäfte über den städtischen Haushalt abzuwickeln.