Unbekannte drücken Kellertüren in Vöhringen ein

Drei Kellertüren in Vöhringen wurden eingedrückt.

Am Abend oder in der Nacht werden drei Türen beschädigt. Die Polizei rätselt über das Motiv. Waren die Täter überhaupt in den Räumen?

Drei Kellertüren im Dompfaffweg in Vöhringen sind am Mittwochabend oder in der Nacht auf Donnerstag von Unbekannten mutwillig beschädigt worden. Die Polizei berichtet, dass die von außen frei zugänglichen Türen mit körperlicher Gewalt eingedrückt wurden. Das Motiv ist unklar. Aus den Kellerräumen entwendeten die Täter nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nichts. Ob die Räume überhaupt betreten wurden, ist ebenfalls fraglich. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 1000 Euro. Hinweise zu den Vorfällen im Zeitraum von Mittwoch, 10. April, 18 Uhr, bis Donnerstag, 11. April, 8 Uhr nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 entgegen. (AZ)

