Vöhringen

14:22 Uhr

Unbekannte Person beschädigt Beleuchtung an Arztpraxis in Vöhringen

Ein Vandale hatte es auf die Außenbeleuchtung einer Arztpraxis in Vöhringen abgesehen.

In der Nacht auf Mittwoch wurde die Außenbeleuchtung einer Arztpraxis an der Ulmer Straße in Vöhringen beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Vandalismus vor der Arztpraxis: In Vöhringen hat eine unbekannte Person mutwillig die Außenbeleuchtung einer Praxis an der Ulmer Straße beschädigt. Nach Angaben der Polizei geschah die Tat wohl in der Nacht zum Mittwoch im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 7.30. Der Schaden wird auf 50 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen. (AZ)

Themen folgen