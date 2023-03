Unbekannte Täterin stiehlt Geldbörse aus Handtasche

Eine Frau stiehlt einer Seniorin in einem Vöhringer Supermarkt den Geldbeutel. Die Täterin schlägt in einem günstigen Moment zu. Die Polizei sucht Zeugen.

Aktuell versucht die Polizei herauszufinden, wer die Frau ist, die einer 80-Jährigen in Vöhringen das Portemonnaie gestohlen hat. Laut Angaben der Beamten ereignete sich der Vorfall am vergangenen Dienstagvormittag um 11 Uhr in einem Supermarkt in der Adalbert-Stifter-Straße.

Während des Einkaufs ist es einer Frau gelungen, der Seniorin ihren Geldbeutel unbemerkt aus der Handtasche zu stehlen. Die Videoaufzeichnungen des Supermarkts zeigen, dass die Täterin die 80-Jährige im Laden verfolgte und in einem günstigen Moment in deren Tasche langte. Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Die Tatverdächtige wird von der Polizei wie folgt beschrieben:

etwa 30 Jahre alt

165 Zentimeter groß

schwarze schulterlange Haare

Diebin in Vöhringen trug eine olivfarbene Jacke

Zum Tatzeitpunkt trug sie eine olivfarbenen Jacke, eine weiß-blaue Mütze und schwarz-weiße Sneakers sowie eine schwarze Handtasche und eine FFP2-Maske.

Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täterin geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07303/96510 mit der Polizeiinspektion Illertissen in Verbindung zu setzen. (AZ)