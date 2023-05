Unbekannter versucht, Automaten am Bahnhof zu knacken

Mit einem Werkzeug will ein Unbekannter einen Snackautomaten in Vöhringen und das Fenster einer Gaststätte aufhebeln. Beide Versuche misslingen.

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 18.30 Uhr, und Montag, 16 Uhr, hat ein unbekannter Täter im Bereich des Bahnhofs in Vöhringen sein Unwesen getrieben. Er versuchte, mit einem Werkzeug den dortigen Snackautomaten aufzuhebeln. Vermutlich dieselbe Person machte sich nach Angaben der Polizei auch an dem Fenster einer Gaststätte im Bahnhofsbereich zu schaffen. Dort wurde ebenfalls mit einem Werkzeug der Hebel angesetzt. Ein Einsteigen gelang nicht. Somit entstand in beiden Fällen kein Beuteschaden. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise an die Polizei Illertissen unter Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)