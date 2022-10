Unfallflucht: Fahrer hinterlässt 2000 Euro Schaden, aber keinen Zettel

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Vöhringen hat eine unbekannte Person ein geparktes Auto angefahren.

Nach einer Unfallflucht in Vöhringen sucht die Polizei Zeugen. Eine unbekannte Person hat am Samstag zwischen 5.45 und 13.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Industriestraße ein Auto angefahren. Die 38-jährige Besitzerin hatte ihr Fahrzeug morgens auf dem Parkplatz abgestellt und entdeckte nach ihrer Rückkehr einen Schaden an der hinteren linken Stoßstange.

Ein Zettel wurde nicht hinterlassen, und der Unfallverursacher hatte den Schaden auch nicht bei der Polizei gemeldet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise an die Polizei Illertissen unter Telefonnummer 07303/96510. (AZ)