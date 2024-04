Vöhringen

vor 17 Min.

Vöhringer Urgestein Georg Bader ist gestorben

Plus In vier Wochen hätte er seinen 99. Geburtstag gefeiert. Aber das Herz wollte nicht mehr. Der Vöhringer Georg Bader war bekannt für sein soziales Engagement.

Von Ursula Katharina Balken

Georg Bader war ein Vöhringer Urgestein. Er war eng mit seiner Heimatstadt verbunden, vor allem setzte er sich für Menschen ein, die Hilfe brauchten. Deshalb widmete er sich viele Jahre lang der Seniorenarbeit, war Vorsitzender des Ortsverbandes der Arbeiterwohlfahrt und engagierte sich auch im kommunalpolitischen Bereich. Nun ist er gestorben.

Geboren wurde er in Vöhringen, nach der Schule trat er eine Lehre bei Wieland als Maschinenschlosser an. Dann kam der Krieg. Die Einberufung nach Russland stand an. Ein gütiges Schicksal bewahrte ihn vor einem Einsatz an der Ostfront: Er erkrankte und wurde dann in den Westen nach Belgien beordert. Nach Kriegsende trat er wieder bei Wieland ein, war aber zusätzlich auch Kraftfahrer und viele Jahre persönlicher Fahrer vom damaligen Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Eychmüller. Und Bader wusste, was der Chef besonders schätzte: eine Fahrt durch das grüne Illergries.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen