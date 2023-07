Vöhringen

07:48 Uhr

Taucher finden Auto im Vöhringer See: Das ist über das Fahrzeug bekannt

Wie kam ein Auto in den Vöhringer See? Diese Frage beschäftigt die Polizei nach der Bergung am Sonntag. Über die Herkunft des Fahrzeugs ist nun schon mehr bekannt.

Für die Zaungäste am Kellerbausee in Vöhringen war es am Sonntag ein spektakulärer Anblick: Taucher des THW zogen ein Auto aus dem Wasser, das offenbar schon seit längerer Zeit auf dem Grund des Sees gelegen hatte. Die Polizei fahndet jetzt nach dem Besitzer. Taucher des Technischen Hilfswerks (THW) hatten das Fahrzeugwrack am Sonntagmittag im Rahmen einer Übung in etwa fünf Metern Tiefe entdeckt. Nach Rücksprache mit dem Landratsamt Neu-Ulm und dem Wasserwirtschaftsamt erfolgte die Bergung mittels Pressluftkissen und einer Seilwinde. Das THW übernahm diese Aufgabe mit Unterstützung der Feuerwehr Vöhringen. 19 Bilder Taucher finden Auto im Vöhringer See: Das sind die Fotos der Bergung Foto: Wilhelm Schmid Ermittlungen der Polizeiinspektion Illertissen ergaben, dass das Fahrzeug mit polnischer Zulassung im Jahr 2022 abgemeldet wurde. Aufgrund des Pflanzenbewuchses geht die Polizei davon aus, dass der graue Opel Astra schon vor längerer Zeit im See versenkt wurde. Besitzer des in See in Vöhringen versenkten Autos droht ein Strafverfahren Bei der Bergung liefen aus dem Auto Betriebsstoffe wie Öl oder Benzin aus, die mittels einer Ölsperre eingedämmt werden konnten. Mithilfe von Ölbindetüchern konnten die Gefahrstoffe entsorgt werden, sodass nach Polizeiangaben die Gefahr für die Umwelt gering gehalten werden konnte. Das Fahrzeug stellten die Beamten sicher. Die polizeilichen Ermittlungen in einem Strafverfahren wegen Gewässerverunreinigung dauern an. Hinweise darauf, dass das Fahrzeug zur Begehung einer Straftat verwendet oder selbst entwendet wurde, gibt es nach Informationen der Polizei bislang nicht. (AZ)

