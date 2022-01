Wain

vor 18 Min.

In Wain fanden viele evangelische Kärntner eine neue Heimat

Plus Konvertieren oder Auswandern: Vor dieser Wahl standen Kärntner nach dem Dreißigjährigen Krieg. Viele entschieden sich für ein verwaistes Dorf in Oberschwaben.

Von Ralph Manhalter

Bethlehem liegt inmitten saftiger oberschwäbischer Wiesen. Gemeint ist nicht der Geburtsort Jesu in Palästina, sondern eine Siedlung am westlichen Ortsrand von Wain, die nicht zur Urgemeinde mit ihren giebelständigen Höfen gehört. Vielmehr entstand die Niederlassung mit dem biblischen Namen in der Folge des Dreißigjährigen Krieges. Was war geschehen? Wir gehen zurück in jene dunklen Jahre.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen