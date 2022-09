13-Jähriger bedroht Gleichaltrigen mit Messer

Ein 13-Jähriger hat einen gleichaltrigen Jungen im Stadtpark in Weißenhorn mit einem Messer bedroht. Die Polizei vermutet einen Streit um eine Beziehung als Hintergrund.

Ein 13-Jähriger ist am Montagabend im Stadtpark in Weißenhorn mit einem Messer bedroht worden. Der Junge befand sich alleine im Stadtpark. Wie die Polizei mitteilt, kam ein weiterer 13-Jähriger in Begleitung eines 14-Jährigen auf ihn zu und forderte ihn auf, sich nicht mehr in Weißenhorn blicken zu lassen, da er ihn sonst "fertig machen werde".

Um dieser Drohung Nachdruck zu verleihen, zog er laut Polizei ein Taschenmesser und bedrohte den Jungen damit, indem er ihm das Messer an den Hals hielt. Durch anwesende Zeugen wurde die Polizei verständigt, weshalb der 13-jährige Täter flüchtete. Er konnte jedoch im Anschluss von der Polizei gestellt werden. Hintergrund der Tat war laut Polizei vermutlich eine Beziehungsstreitigkeit. (AZ)