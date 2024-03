58-Jähriger übersieht 78-jährige Autofahrerin und stößt mit ihr zusammen

Knapp 6000 Euro Schaden: Ein 58-Jähriger fährt in Weißenhorn in den Spitalweg und übersieht dabei eine 78-jährige Autofahrerin.

Ein 58-jähriger Autofahrer ist am Samstagvormittag in Weißenhorn von der Maximilianstraße in den Kreuzungsbereich des Spitalweges eingefahren und hat dabei eine 78-jährige vorfahrtsberechtigte Autofahrerin übersehen. Die 78-Jährige befand sich nach Angaben der Polizei zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Spitalweg.

Bei dem Verkehrsunfall in Weißenhorn entstanden etwa 6000 Euro Schaden

Die beiden Autos stießen zusammen, es kam zu einem Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. (AZ)