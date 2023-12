Auffahrunfall in Weißenhorn: 2500 Euro Schaden

In der Adolf-Wolf-Straße in Weißenhorn erkennt ein Autofahrer zu spät, dass der vorausfahrenden Wagen verkehrsbedingt anhält. Beide Fahrzeuge stoßen zusammen.

Auf etwa 2500 Euro beziffert die Polizei den Schaden, der am frühen Mittwochabend bei einem Auffahrunfall in der Adolf-Wolf-Straße in Weißenhorn entstanden ist. Ein 39-Jähriger musste dem Polizeibericht zufolge mit seinem Auto verkehrsbedingt anhalten. Ein ihm nachfolgender Autofahrer, ebenfalls 39 Jahre alt, erkannte dies zu spät und fuhr mit dem Wagen auf das vorausfahrende Fahrzeug auf.(AZ)