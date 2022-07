Auto in Weißenhorn beschädigt: Verursacher fährt weiter

Beim Ausparken stößt ein Auto auf einem Parkplatz in Weißenhorn gegen einen Volvo. Ein Zeuge beobachtet das. Die Polizei bittet ihn und andere, sich zu melden.

Auf 3000 Euro wird der Schaden geschätzt, den eine unbekannte Person am Montagnachmittag an einem geparkten Auto in Weißenhorn verursacht hat. Der Unfall ereignete sich dem Polizeibericht zufolge gegen 14.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Reichenbacher Straße. Eine bislang unbekannte Person stieß mit ihrem Auto beim Ausparken gegen einen schwarzen Volvo XC90 und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge konnte das Geschehen beobachten und informierte die Volvo-Fahrerin, als sie wieder zu ihrem Auto zurückkam. Dieser der Polizei bislang namentlich nicht bekannte Zeuge, aber auch mögliche andere Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Dienststelle in Weißenhorn (Telefon 07309/9655-0) in Verbindung zu setzen. (AZ)