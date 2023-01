Weißenhorn

vor 32 Min.

Baut Illersenio auf der Hasenwiese deutlich größer als genehmigt?

Im Rohbau sind die vier Gebäude des neuen Wohnquartiers für Seniorinnen und Senioren auf der Hasenwiese in Weißenhorn bereits fertig. Ein Antrag dazu stiftet Verwirrung.

Plus Stadträte und der Bürgermeister ärgern sich über einen Antrag zum neuen Senioren-Wohnquartier in Weißenhorn. Der Investor spricht von "Missverständnissen".

Von Jens Noll

Das Bauprojekt auf der Hasenwiese in Weißenhorn ist in den vergangenen Monaten sichtlich vorangeschritten. Das neue Wohnquartier für Seniorinnen und Senioren, ein Vorhaben von Illersenio, ist bereits im Rohbau fertig. Bis Ende des Jahres 2023 sollen dort Weißenhorns erste Tagespflege, eine neue Sozialstation sowie 52 Apartments für Seniorinnen und Senioren eingerichtet werden. Doch ein Antrag zu dem laufenden Bauprojekt stiftet Verwirrung. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass der Komplex an der Bodelschwinghstraße deutlich größer geworden ist als ursprünglich beantragt und genehmigt. Dem widerspricht der Investor.

