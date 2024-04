Betrügerische Handwerker kassieren ab und verschwinden

Ausländische Arbeiter klingeln bei einem Mann in Weißenhorn und bieten ihre Dienste an. Der Mann willigt ein, doch die Unbekannten nutzen das schamlos aus.

Die Polizei warnt nach einem Vorfall in Weißenhorn vor Handwerkern, die unaufgefordert an der Türe läuten und ihre Arbeiten billig anbieten. So klingelten am Montag, 22. April, zwei ausländische Handwerker an der Türe eines älteren Mannes aus Weißenhorn und boten Sanierungsarbeiten an seinem Garagendach an. Es wurde ein Preis von knapp über 1000 Euro vereinbart. Kurz vor Abschluss der Arbeiten, so teilt die Polizei mit, verlangten die insgesamt sechs Arbeiter, welche mit einem Mercedes Sprinter mit polnischer Zulassung unterwegs waren, plötzlich einen Betrag von mehr als 16.000 Euro. Der Auftraggeber bezahlt diesen Betrag. Danach verschwanden die Arbeiter und kamen zur Fertigstellung der Arbeiten nicht wieder.

Die Polizei Weißenhorn sucht Zeugen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben

Wie die Polizei in diesem Zusammenhang am Wochenende mitteilte, handelt es sich bei dieser unseriösen Masche zumeist um Arbeiten wie Dachsanierung, Pflaster- und Fassadenreinigung. Zeuginnen und Zeugen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/965510 zu melden. (AZ)