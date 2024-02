Weißenhorn

Die Weißenhornstraße führt Pfarrer Erstling zu seiner neuen Stelle

Pfarrer Andreas Erstling hat sich in Weißenhorn so wohlgefühlt, dass er weitaus länger dort tätig war als die Landeskirche es üblicherweise vorsieht.

Plus Seit 26 Jahren wirkt Andreas Erstling als evangelischer Pfarrer in Weißenhorn. Bald geht er nach Ingolstadt. Auch ein Gospelchor braucht dann einen neuen Leiter.

Von Jens Noll

Die evangelische Kirchengemeinde in Weißenhorn und Umgebung steht vor einem großen Einschnitt. Gleichzeitig darf sich die Gemeinde St. Lukas in Ingolstadt auf einen neuen Pfarrer freuen. Schon weitaus länger, als die Landeskirche es üblicherweise vorsieht, ist Andreas Erstling in der Fuggerstadt tätig. Er hat sich dort immer sehr wohlgefühlt. Doch jetzt ist nach Ansicht des 61-Jährigen die Zeit reif für einen Wechsel. Auch in privater Hinsicht bedeutet der Umzug nach Ingolstadt für Erstling einen Neuanfang.

Der gebürtige Nürnberger kam 1998 im Alter von 35 Jahren nach Weißenhorn. "Die erste Pfarrstelle ist wie die erste Liebe", erzählt er schmunzelnd. Er habe sehr viel Aufbauarbeit leisten können und die Gemeinde sei mit ihm als jungen Pfarrer auch gerne aktiv geworden, sie sei offen gewesen für neue Ideen und neue Impulse. Die Musik war von Anfang an eine wichtige Säule von Erstlings Gemeindearbeit. In seiner fränkischen Heimat war er - selbst Sohn eines Pfarrers - 14 Jahre lang Organist in der Kirche. Der Geistliche hat ein musikalisches Talent: Er spielt nicht nur Orgel, Klavier und Keyboard, sondern auch Gitarre. Eine Zeit lang hat er zusätzlich auf dem Saxofon musiziert.

