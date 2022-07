Diebstahl auf dem Waldfriedhof Weißenhorn: Sechs Grabkerzen sind weg

Auf dem Weißenhorner Waldfriedhof verschwinden Grabkerzen, am Freibad wird ein Fahrrad gestohlen. Nun sucht die Polizei Personen, die etwas beobachtet haben.

Ein oder mehrere dreiste Diebe sind in den vergangenen Wochen auf dem Waldfriedhof in Weißenhorn unterwegs gewesen. Laut Polizeibericht wurden dort zuletzt insgesamt sechs Grabkerzen entwendet. Die örtliche Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 07309/96550 zu melden. Zeuginnen und Zeugen werden auch nach einem Fahrraddiebstahl am Weißenhorner Freibad gesucht. An den dortigen Fahrradständern ist nach Angaben der Polizei am Sonntagnachmittag ein grün-blaues Herren-Mountainbike der Marke Adventure entwendet worden, obwohl es mit einem Spiralschloss gegen Diebstahl gesichert war. (AZ)