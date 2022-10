E-Bike in Weißenhorn gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Derzeit ist unklar, wer in Weißenhorn ein Pedelec gestohlen hat, das nicht abgesperrt war. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Bislang ist unbekannt, wer in der Herzog-Ludwig-Straße in Weißenhorn ein E-Bike gestohlen hat. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall bereits in der Zeit von Samstag, 22. Oktober, 21.30 Uhr, bis Sonntag, 23. Oktober, 12 Uhr im Bereich der Hausnummer 16. Der Eigentümer hatte sein Pedelec während dieses Zeitraums dort abgestellt, es jedoch nicht mit einem Schloss abgesperrt.

Gestohlenes E-Bike hat einen Wert von circa 1.500 Euro

Als der Mann am Sonntag zu seinem Fahrrad zurückkehrte, stellte er fest, dass es verschwunden war. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Bei dem Zweirad handelt sich um ein schwarzes Herren-Pedelec der Marke Trian, Nexus FL 400. Die Polizei Weißenhorn bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden. (AZ)