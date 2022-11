Einbrecher stehlen wertvollen Schmuck aus Wohnhaus in Weißenhorn

Unbekannte hebeln in Weißenhorn die Terrassentüre eines Einfamilienhauses an der Roggenburger Straße auf. Sie machen Beute im Wert von mehreren tausend Euro.

Einbrecher sind am Donnerstagabend zwischen 18.30 und 22 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Roggenburger Straße in Weißenhorn eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten sie die Terrassentüre auf, um in das Gebäude zu gelangen. Im Haus öffneten und durchsuchten sie alle Schränke und Kommoden. Die Unbekannten stahlen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro und richteten einen im Polizeibericht nicht näher bezifferten Sachschaden an. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Weißenhorn unter der Rufnummer 07309/96550 entgegen. (AZ)