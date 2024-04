Handwerker gesucht: Wer rüstet die Heizung für die neue Großtagespflege um?

Plus Aus einer ehemaligen Lehrerwohnung im Süden von Weißenhorn soll eine Betreuungseinrichtung für Kinder werden. Es hapert allerdings an der Umsetzung.

Einige Mitglieder des Weißenhorner Stadtrats legen großen Wert darauf, dass bei Aufträgen, welche die Stadtverwaltung vergibt, möglichst auch örtliche Betriebe zum Zug kommen. Sofern ein Unternehmen aus Weißenhorn das günstigste Angebot abgibt, klappt das meistens auch. Doch nun hat die Stadt bei einem geplanten Umbauprojekt das Problem, dass offensichtlich niemand notwendige handwerkliche Arbeiten ausführen will oder kann. Dabei wäre es wichtig, das Vorhaben umzusetzen, um dringend benötigte Betreuungsplätze für Kinder zu schaffen.

So schimpfte Bürgermeister Wolfgang Fendt im Bauausschuss: "Es kann doch nicht sein, dass das scheitert, nur weil kein Weißenhorner Betrieb bereit dazu ist, das zu übernehmen." Konkret geht es um die Umnutzung und Modernisierung der ehemaligen Lehrerwohnung mit der Adresse Memminger Straße 83 zur Großtagespflege. Das Gebäudeensemble mit der alten Schule im Süden von Weißenhorn erhielt einen Fernwärmeanschluss. Das bestehende Heizungssystem kann laut Sitzungsvorlage nicht auf die neue Versorgung eingestellt werden. Leitungen, Heizkörper und Steuerung sind demnach überaltert und unwirtschaftlich.