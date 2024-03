Haushalt 2024: Was den Fraktionen im Stadtrat am wichtigsten ist

Plus Stadtrat zieht positive Bilanz des Haushalts für 2024. Der Plan ist der letzte eines Mannes, mit dem die gute finanzielle Lage von Weißenhorn eng verknüpft ist.

Der Haushaltsplan 2024 und die Finanzplanung von 2023 bis 2027 waren Thema der jüngsten Stadtratssitzung in Weißenhorn. Die zweite Bürgermeisterin, Kerstin Lutz ( CSU), verwies auf eine erfreuliche Bilanz: Ende des Jahres werde die Stadt schuldenfrei sein. Und das bei einem der höchsten Finanz- und Investitionsplänen der vergangenen Jahre: Für 2024 ergibt sich eine Summe von über 75 Millionen Euro, davon knapp 55 Millionen Verwaltungshaushalt und etwa 21 Millionen Vermögenshaushalt.

Weiterhin gibt es ein Polster von rund 20 Millionen an Rücklagen, von denen elf Millionen für das laufende Jahr eingeplant sind. Weil die Kreisumlage nicht erhöht wird, stehen der Stadt 270.000 Euro mehr zur Verfügung als erwartet.