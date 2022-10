In Weißenhorn müssen Bäume gefällt oder gekappt werden

19 Bäume sind in Weißenhorn bei einer jährlichen Kontrolle eingehend untersucht worden. Bei vier Exemplaren muss die Stadt handeln, zwei stehen am Hauptplatz.

Über eine anstehende Baumfällung und weitere Eingriffe in Weißenhorn hat die Dritte Bürgermeisterin Jutta Kempter ( Freie Wähler/WÜW) am Montagabend im Stadtrat informiert. Sie leitete stellvertretend für Bürgermeister Wolfgang Fendt die Sitzung. Im Rahmen der jährlichen Kontrolle, so teilte Kempter mit, seien an 19 Bäumen in Weißenhorn eingehende Untersuchungen angeordnet worden. Vier Bäume seien als gefährlich eingestuft worden, für sie lägen Gutachten vor.

Vier untersuchte Bäume in Weißenhorn sind nicht mehr verkehrssicher

Demnach muss leider aus Sicherheitsgründen die Buche hinter der Kapelle am alten Friedhof gefällt werden. Sie leidet unter einem starken Befall von Brandkrustenpilz. Auch bei den beiden Rosskastanien am Hauptplatz ist laut Gutachten die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet. Deshalb müssen die Baumkronen stark gekürzt werden, wie Kempter bekannt gab.

Außerdem ist ein Ahornbaum an der Illerberger Straße näher untersucht und bewertet worden. Weil die Krone erheblich beschädigt ist und die Gefahr einer Aufspaltung besteht, muss auch dieser Baum gekappt werden. Alle anderen untersuchten Bäume in der Stadt können erhalten werden. (jsn)