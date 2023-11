Mann beleidigt Radfahrer in Weißenhorn: Polizei sucht Zeugen

In der Daimlerstraße im Weißenhorner Gewerbegebiet hat ein Unbekannter einen Radfahrer beschimpft. Die Polizeiinspektion Weißenhorn bittet um Hinweise

Ein unbekannter Mann hat am Montagnachmittag in Weißenhorn einen Radfahrer mehrfach beleidigt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht gegen 15 Uhr in der Daimlerstraße. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können und/oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn in Verbindung zu setzen. Die Dienststelle hat die Telefonnummer 07309/9655-0. (AZ)