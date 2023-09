Neue Boule-Anlage im Stadtpark Weißenhorn wird eröffnet

Französischer Flair in Weißenhorn: Im Stadtpark gibt es eine neue Boule-Anlage. Was die Städtepartnerschaft damit zu tun hat und wie die Eröffnung ablief.

Die Kugel-Sportart „Boule“ verbinden viele mit Erinnerungen an einen Urlaub in Frankreich. Und tatsächlich gab die Partnerschaft zwischen Weißenhorn und der Stadt Villecresnes, die etwa 20 Kilometer südöstlich von Paris liegt, den Anstoß für das Vorhaben, eine solche Anlage zu errichten. Die Stadtbaumeisterin Claudia Graf-Rembold setzte zusammen mit dem Bauhof das Projekt um, sodass am Donnerstagnachmittag Bürgermeisterin Jutta Kempter das Spielfeld der Öffentlichkeit übergeben konnte.

Der Vorsitzende des Städtepartnerschaftsvereins Weißenhorn-Villecresnes, Bernd Huber, verwies darauf, dass es zwar in der Schilleranlage einmal eine ähnliche Bahn gegeben habe, die aber in die Jahre gekommen sei und auch aufgrund der mangelhaften Beleuchtung inzwischen unattraktiv wäre. Die Stadt möchte nun laut Graf-Rembold Erfahrungen sammeln, wie ein solches Angebot von den Bürgern angenommen wird. Sie kann sich Ergänzungen, etwa eine Ausleihmöglichkeit für Boule-Kugeln, vorstellen. Vielleicht wird es in Zukunft auch Spieltische für zusätzliche Sportvarianten geben.

Stimmung inspiriert Weißenhorns Bürgermeister Fendt zu weiteren Freizeitattraktionen

Etliche Zuschauerinnen und Zuschauer sind zur Eröffnung hinter dem Historischen Stadttheater gekommen. Sie hatten Beutel mit den für den Sport typischen schweren Metallkugeln dabei und begannen auch gleich mit einem kleinen Freundschaftsspiel, das bis zum Einbruch der Dunkelheit dauerte.

Boule hat seit vielen Jahren auch in Deutschland eine große Fangemeinde, da es sehr unkompliziert zu spielen ist. Die aus Südfrankreich stammende Variante "Pétanque" ist besonders verbreitet. Der Name, den man mit "geschlossene Füße" übersetzen könnte, bezieht sich auf die Ausgangsposition. Die Spielerinnen und Spieler dürfen beim Wurf den Ausgangskreis mit einem Durchmesser von 30 - 50 cm nicht verlassen, nehmen also keinen Anlauf.

Ist man nur zu zweit, so spielten beide Teilnehmer gegeneinander (Tête-à-Tête), zwei gegen zwei (Doublette) oder drei gegen drei (Triplette) sind die häufigeren Aufteilungen.

Zunächst wird eine etwa drei Zentimeter große farbige Holzkugel in das Spielfeld geworfen. Diese wird als "Sau" oder "Schweinchen" (franz. Cochonnet) bezeichnet. Die Mannschaften versuchen, möglichst dicht mit ihren Wurfkugeln an dieses Ziel heranzukommen. Diese Metallkugeln mit einem Durchmesser von sieben Zentimetern und einem Gewicht von etwa 700 Gramm müssen möglichst präzise geworfen werden.

Dabei gibt es zwei grundlegende Taktiken: Entweder versucht man, dem Schweinchen sehr nahezukommen, oder man versucht, eine Kugel des Gegners zu treffen und so dessen Position zu verschlechtern. Gute Spielerinnen und Spieler beherrschen zahlreiche Wurftechniken: Durch eine leichte Drehung des Handgelenks etwa kann man der Kugel einen Drall zu geben, um Unebenheiten des Bodens oder andere Hindernisse zu umspielen.

Oft ist die Entscheidung, welche Kugel näher am Ziel liegt, Millimeterarbeit, sodass ein Maßband zur Standardausrüstung der Spieler gehört. Eine Partie gilt als gewonnen, wenn 13 Punkte erreicht wurden.

Bürgermeister Wolfgang Fendt, der dem Ereignis diesmal als Gast beiwohnte, nahm die spätsommerlich-heitere Stimmung gerne zur Kenntnis. Unserer Redaktion verriet er, dass künftig im Stadtbild von Weißenhorn auch kleine Tische auftauchen sollen, an denen man sich bei einem guten Glas zwanglos unterhalten könne. Zudem werde es ein neues Angebot in der Schranne mit dem Motto "Wein und Jazz" geben.

Eine Gruppe Boule-Spielerinnen und -Spieler möchte sich künftig donnerstags um 17 Uhr an der neuen Anlage treffen. Foto: Herbert Hertramph

Man kann sich jederzeit mit Freundinnen und Freunden zu einem Boulespiel auf dem neuen Platz verabreden oder einfach nur zuschauen. Ein kleiner Kreis von Boule-Liebhaberinnen und -Liebhabern trifft sich aber regelmäßig donnerstags ab 17 Uhr (im Herbst ab 16 Uhr).