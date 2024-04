Polizei untersagt E-Scooter-Fahrer die Weiterfahrt – und erwischt ihn erneut

Ein E-Scooter-Fahrer ist in Weißenhorn ohne Versicherung unterwegs, lässt sich aber weder davon noch von dem Verbot der Weiterfahrt durch die Polizei aufhalten.

Beamte der Polizeiinspektion Weißenhorn haben am Mittwoch gegen 16.15 Uhr den Fahrer eines E-Scooters in der Ulmer Straße in Weißenhorn kontrolliert. Wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, stellten die Beamten bei der Kontrolle fest, dass an dem E-Scooter ein Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht und der Versicherungsvertrag des Fahrzeugs abgelaufen war.

Kurz darauf erwischte die Polizei den E-Scooter-Fahrer ein weiteres Mal

Obwohl die Beamten dem 31-jährigen Mann daraufhin die Weiterfahrt untersagten, trafen sie ihn nur wenige Minuten später in der Günzburger Straße erneut auf seinem E-Scooter an. Die Polizei Weißenhorn ermittelt nun gegen den 31-Jährigen wegen wiederholter Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)