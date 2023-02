So lief der Weißenhorner Faschingsumzug aus Sicht der Polizei ab

Körperverletzungen und zu viel Alkohol halten die Polizei am Faschingsdienstag in Weißenhorn auf Trab. Dennoch ziehen die Beamten ein positives Fazit.

Nach zweijähriger Corona-Pause hat in diesem Jahr wieder der Weißenhorner Faschingsumzug stattgefunden. Die Interessensgemeinschaft Weißenhorner Fasching organisierte den Traditionsumzug, an dem insgesamt 66 Faschingsgruppen mit circa 1800 Personen teilnahmen, darunter 51 Fußgruppen und Musikkapellen sowie 15 Faschingswägen.

Morgens entdeckten Polizisten bei der Überprüfung der Umzugsstrecke über ein Dutzend Fahrzeuge, die in Haltverbotszonen standen. Beinahe alle Verantwortlichen konnten ermittelt und aufgefordert werden, ihre Autos umgehend zu entfernen. Ein Fahrzeug wurde allerdings in der Schulstraße abgeschleppt. Das teilen die Beamten in einer Pressemeldung mit.

Mann meldet seinen Bruder nach dem Umzug in Weißenhorn als vermisst

Der Umzug startete pünktlich um 10 Uhr und endete gegen 12.20 Uhr am Hauptplatz. Es waren unter anderem Feuerwehr, Mitarbeiter des Bauhofs, Rettungsdienst, Bereitschaft des BRK sowie zahlreiche Kräfte der Polizei im Einsatz. Bei bester Wetterlage und Sonnenschein genossen rund 11.000 Zuschauer den Faschingsumzug, der friedlich und störungsfrei verlief, so die Polizei. Nach dem Umzug schloss sich das Faschingstreiben in der Innenstadt an. Hier musste die Beamten mehrfach eingreifen.

Gegen 13.15 Uhr meldete ein Mann seinen Bruder als vermisst, der sich ohne Betreuungsperson in einer hilflosen Lage befand. Eine Streife fand ihn aber schnell. Um 14:30 Uhr durchbrach ein Motorradfahrer ein Durchfahrtsverbot und missachtete Anhaltesignale der Polizei. Der Mann flüchtete mit seinem Zweirad über Feldwege und stürzte. Dabei schlitterte das Motorrad gegen einen Streifenwagen und beschädigte diesen. Der Fahrer war zwar nicht alkoholisiert, allerdings besaß er keine gültige Fahrerlaubnis. Außerdem war sein Motorrad nicht zugelassen. Gegen 15 Uhr prügelten sich ein 20-Jähriger und ein 24-Jähriger in der Nähe der Stadthalle. Da einem Kontrahenten ein Zahn ausgeschlagen wurde, war der Einsatz des Rettungsdienstes erforderlich. Der zweite Beteiligte flüchtete. Beamte griffen ihn kurze Zeit später im Bereich der Altstadt auf.

Frau ist wegen zu starkem Alkoholkonsum nicht ansprechbar

Gegen 18 Uhr kam es in einem Lokal zu Streitigkeiten, die der Sicherheitsdienst selbst nicht schlichten konnte. Ein Gast hatte sein Getränk über die dortige Musikanlage geleert, die dadurch beschädigt wurde. Die Beamten konnten die Situation klären und die Lage beruhigen. Um kurz vor 20 Uhr kam es dann zu einer weiteren Körperverletzung. Ein 16-Jähriger schlug einem 19-Jährigem unvermittelt mit der Faust in das Gesicht. Als eine Streife den Mann nur wenige Minuten nach der Tat entdeckte, rannte dieser davon, konnte allerdings eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt.

Um 21:50 Uhr entdeckten Polizisten einen 18-Jährigen mit einem Verkehrszeichen. Dieses hatte der alkoholisierte Mann zuvor gestohlen. Die Beamten stellten das Schild sicher und zeigten den 18-Jährigen an. Gegen 22:30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich eine 30-Jährige per Telefon an ihren Freund wandte und angab, dass es ihr nicht gut gehe. Danach brach das Telefonat ab. Der Freund ging zu diesem Zeitpunkt von einem Unglücksfall aus. Beamte fuhren zur Wohnung der Frau. Nach der Wohnungsöffnung fanden die Polizisten die nicht ansprechbare 30-Jährige. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Nach der ersten medizinischen Versorgung war die 30-Jährige wieder ansprechbar. Der Grund für die hilflose Lage war ein zu exzessiver Alkoholkonsum.

Trotz vieler Einsätze zieht die Weißenhorner Polizei ein positives Fazit

Darüber hinaus kontrollierten Zivilkräfte am Vormittag etwa 150 Kinder und Jugendliche und fanden dabei insgesamt sieben E-Zigaretten und circa 17 Liter alkoholische Getränke. Bei unberechtigtem Besitz vernichteten die Beamten die E-Zigaretten und Alkoholika entweder vor Ort oder übergaben sie einer erziehungsberechtigten Person. In jedem Fall fand ein aufklärendes Gespräch statt.

Trotz der Vielzahl an Einsätzen zieht die Polizei Weißenhorn ein positives Fazit: Die polizeilichen Einsatzvorbereitungen und die enge Zusammenarbeit mit den entsprechenden Behörden und Verantwortlichen waren gewinnbringend und führten zu einer erfolgreichen Einsatzbewältigung. (AZ)