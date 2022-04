Unbekannte verunstalten Freibad-Kiosk in Weißenhorn

Jemand ist nachts ins Freibadgelände in Weißenhorn eingedrungen und hat dort Schaden verursacht. Die Polizei ermittelt.

In der Nacht zum Donnerstag sind bislang Unbekannte in das Freibadgelände in Weißenhorn eingedrungen. Sie besprühten die Wand des dortigen Kiosks mit roter Farbe. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs. Hinweise zu Tätern oder Tathergang nimmt die Polizeiinspektion Weißenhorn entgegen. (AZ)