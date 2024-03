Unbekannter stiehlt Werkzeugmaschinen aus Kleingartenanlage in Weißenhorn

Ein bislang Unbekannter dringt in die Kleingartenanlage in Weißenhorn ein und stiehlt dort Werkzeugmaschinen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat sich in der Zeit zwischen Montag und Samstag Zutritt zu einem Garten der Kleingartenanlage in der Ulmer Straße in Weißenhorn verschafft. Wie die Polizei mitteilt, gelangte er vermutlich über den Zaun in den Garten und entwendete dort mehrere Werkzeugmaschinen.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Diebstahl in Weißenhorn

Die Gartenhütte blieb hierbei unbeschädigt. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden. (AZ)