Weißenhorn

vor 37 Min.

Unbekannter versuchte in Vereinsheim in Weißenhorn einzubrechen

In ein Vereinsheim in Weißenhorn wurde versucht einzubrechen.

In den vergangenen Wochen hat ein bislang Unbekannter versucht in ein Vereinsheim in Weißenhorn einzubrechen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat in den vergangenen Wochen versucht in ein Vereinsheim in der Memminger Straße in Weißenhorn einzubrechen. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruchversuch in Weißenhorn Wie die Polizei mitteilt entstand bei dem Einbruchversuch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizeiinspektion Weißenhorn bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen unter der Telefonnummer Tel.: 07309/9655-0. (AZ)

