Weißenhorn

vor 24 Min.

Unfallflucht in Weißenhorn: Polizei sucht Zeugen

In Weißenhorn wurde mitten am Tag ein Auto beschädigt, das ordnungsgemäß am Straßenrand parkte.

Artikel anhören Shape

Die Polizei bittet um Mithilfe: In Weißenhorn wurde mitten am Tag ein Auto beschädigt, das ordnungsgemäß am Straßenrand parkte.

Eine unbekannte Person hat am vergangenen Mittwoch in Weißenhorn einen Schaden von etwa 2500 Euro angerichtet. Nach Angabe der Polizei hatte eine Frau ihren Familien-Van ab der Mittagszeit ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Bahnhofstraße geparkt. Als die Fahrerin gegen 17.30 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie eine frische Schramme an der linken Fahrzeugseite fest. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 2500 Euro. Wer den Unfall verursacht hat, ist der Polizei bislang nicht bekannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/9655-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

Themen folgen