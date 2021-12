Weißenhorn

vor 46 Min.

Vorfahrt missachtet: Autos stoßen in Weißenhorn zusammen

An der Einmündung der Gräfin-Euphemia-Straße in die Schulstraße in Weißenhorn sind am Dienstagabend zwei Autos zusammengestoßen.

Schaden in Höhe von 5000 Euro ist am Dienstagabend bei einem Unfall in Weißenhorn entstanden. Laut Polizei hat eine junge Frau die Kollision verursacht.

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat sich am Dienstagabend in Weißenhorn ereignet. Gegen 19.15 Uhr fuhr nach Angaben der Polizei eine 19-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Gräfin-Euphemia-Straße in Richtung Innenstadt und wollte nach links in die Schulstraße abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 62-Jährigen, die mit ihrem Auto auf der Schulstraße in Richtung Norden unterwegs war. Beide Autos stießen zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. (AZ)

