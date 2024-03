"Die Kunden fehlen noch": So soll der Schrannenmarkt attraktiver werden

Noch ist der Schrannenmarkt nicht richtig in Schwung gekommen. Das soll sich 2024 ändern: mit kleinen Überraschungen, neuen Terminen und viel Mundpropaganda.

Am Donnerstag soll ein wenig gefeiert werden. Denn dann besteht der Schrannenmarkt bereits seit einem Jahr. Jeannette Mühlbacher ist zusammen mit Silke Jahn die inoffizielle Managerin und zieht eine Bilanz: 2023 sei ein turbulentes Jahr gewesen, mit einem aufregenden Start und kleinen Pannen. "Wir Aussteller sind ein tolles Team geworden, das läuft super", sagt Mühlbacher. "Aber die Kunden fehlen noch." Das soll sich dieses Jahr ändern – und zwar mit kleinen Geschenken zum Einjährigen, neuen Terminen und einem erweiterten Angebot.

Vielen kennen den Weißenhorner Schrannenmarkt noch nicht

Am 16. März 2023 konnten die Weißenhorner Bürgerinnen und Bürger zum ersten Mal in dem historischen Gebäude aus dem 14. Jahrhundert flanieren und nach vorwiegend regionalen und handgefertigter Erzeugnissen stöbern. Neben dem zahlreichen Kunsthandwerk bietet der Markt mit den weiß-roten Ständen eine bunte Auswahl an Teesorten, Baby- und Kinderkleidung, Schmuck, Spirituosen, Hunde- und Katzenleckerlis und vielem mehr. Die Tore sind jeden zweiten Donnerstag im Monat – parallel zum Wochenmarkt – von 14 bis 19 Uhr geöffnet.

Eine kleine Stammkundschaft hätten sich die Ausstellerinnen und Aussteller zwar erarbeitet, aber die Anzahl der Kunden sei noch ausbaufähig. "Der Markt ist noch nicht so bekannt, wie wir es gerne hätten", sagt Mühlbacher. Der Anfang sei gut gewesen, dann kam das Sommerloch und im Herbst 2023 sei der große Besucherandrang ausgeblieben. Viele Weißenhorner wüssten noch gar nicht, dass es den Markt gibt. Ein bisschen Pech war auch dabei. Der erste Markt 2024 fiel nämlich genau auf den Tag der Blitzeiswarnungen. Im Februar, kurz nach Faschingsende, seien ebenfalls nicht viele Leute gekommen. Woran das lag, ist sich die 49-Jährige aus Holzheim nicht ganz sicher. Klar ist: Es braucht mehr Werbung.

Weißenhorner Schrannenmarkt: "Wir setzen alle Hebel in Bewegung"

Die geringe Nachfrage macht den Händlerinnen und Händlern zu schaffen. "Wir nagen alle daran", berichtet Mühlbacher, "der Umsatz lässt zu wünschen übrig." Allerdings sei das eine Sache des Blickwinkels. Denn die meisten Betreiber seien dennoch sehr froh um den Schrannenmarkt. Die Stadt Weißenhorn hatte das Projekt auch gestartet, um ortsansässige Kleinunternehmen zu unterstützen. "Jemand, der sonst keine Plattform hat, kann sich hier präsentieren und Kunden erreichen", so Mühlbacher. Viele der vorwiegend 13 Schaustellerinnen und Schausteller hätten kein Geschäft und verkauften ihre Produkte nur online oder im eigenen Haus.

Nun soll es einen Wachstumsschub geben. "Wir setzen alle Hebel in Bewegung, die wir finden können", kündigt die Managerin an. Der erste Schritt wird mit dem Jubiläum am Donnerstag getan. Sekt für die Damen, Obstler für die Herren und viele kleine Geschenke wie Osterhasen und Saucen-Proben. Außerdem gibt es eine Verlosung für eine Bienenführung und kostenlose Sektringe, so viel verrät die inoffizielle Managerin schon mal vorab. Zudem ist neu: Viermal im Jahr soll der Schrannenmarkt zeitgleich mit dem Krämermarkt am Mittwoch von 8 bis 18 Uhr stattfinden anstatt am Donnerstag von 14 bis 19 Uhr. Mehr Zeit, bessere Chancen auf Kundschaft.

Weißenhorner Schrannenmarkt öffnet zum Krämermarkt

Sobald es das Wetter zulässt, wird der Schrannenmarkt auf die Außenflächen an der linken und rechten Seite der Markthalle erweitert. Die Genehmigung dafür wurde bereits erteilt. Mühlbacher hofft etwa auf fünf bis sieben weitere Aussteller. An Angeboten wird es demnach nicht mangeln: Laut dem Jahresplan wären die 13 Stände bis auf wenige Ausnahmen weitgehend belegt.

"Wir versuchen alles umzusetzen, was uns einfällt, um für uns zu werben", sagt die 49-Jährige. Da gehöre es ebenso dazu, auf der Social-Media-Plattform Instagram Storys zu posten und Schilder auf dem Wochenmarkt aufzustellen. Die inoffizielle Managerin ist ganz gelassen und hofft auf die günstigste und effizienteste Werbung, die es gibt: Mundpropaganda.