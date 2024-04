"Wie ein intensives Hobby": Der dienstälteste Stadtrat zieht Bilanz

Plus 1990 war Herbert Richter jüngstes Mitglied im Weißenhorner Stadtrat. 34 Jahre später beschreibt er die Herausforderungen und Erfolge seiner Tätigkeit.

Vom Hörsaal in den Stadtrat - so kann man den Beginn der kommunalpolitischen Karriere von Herbert Richter skizzieren. Inzwischen ist der Fraktionsvorsitzende der SPD das dienstälteste Mitglied des Gremiums. Nach 34 Jahren hat unsere Redaktion ihn um ein Resümee seiner Arbeit gebeten - und gleichzeitig um eine Einschätzung, welche Themen für die Kommune derzeit besonders wichtig sind.

Wie hat das Herbert Richter angefangen? 1990 wurde er als 23-jähriger von dem erfahrenen und langjährigen Stadtrat Heinz Schulz eingeladen, sich für das Amt zu bewerben. Schulz vertrat die Sozialdemokraten beeindruckende 42 Jahre lang im Stadtrat - von 1966 bis 2008. Sohn Thomas trat in die politischen Fußstapfen des Vaters - und sitzt heute neben dem Fraktionsvorsitzenden am Ratstisch.