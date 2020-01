12:54 Uhr

10.000 Euro Schaden bei Brand in Thannhausen

Feuerwehreinsatz in der Thannhauser Christoph-von-Schmid-Straße. Feuer kann rasch gelöscht werden.

Ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand am Neujahrstag bei einem Brand in Thannhausen. Gegen 11.40 Uhr, ging über den Notruf der Feuerwehr die Mitteilung über einen Garagenbrand in der Christoph-von-Schmid-Straße in Thannhausen ein. Die zeitgleich mit der Polizei eintreffenden Feuerwehreinsatzkräfte stellten im Hof eines Mehrfamilienhauses den Vollbrand eines überdachten Abstellplatzes für Mülltonnen fest.

Dieser befindet sich laut Bericht der Polizei zwischen zwei Garagen und wurde durch den Brand stark beschädigt. Auch wurden alle dort untergestellten Mülltonnen durch das Feuer zerstört. Innerhalb kurzer Zeit konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen und das Feuer schließlich löschen. Der Sachschaden beträgt, wie die Polizei mitteilt, rund 10.000 Euro. Derzeit sind keine Hinweise auf die Brandursache oder den Verursacher vorhanden. "Die Polizei Krumbach hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet", heißt es abschließend im Polizeibericht. (zg)

Themen folgen