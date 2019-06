13:32 Uhr

60-Jähriger schlägt Gastwirt ins Gesicht

In einer Gaststätte ist es am Freitag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Gast und dem Wirt gekommen. Dem Gast droht nun eine Anzeige.

Bei einer Auseinandersetzung am Freitag in einer Gaststätte in Krumbach ist ein Mann verletzt worden. Ein 60-jähriger Gast hat nach Angaben der Polizei dem Wirt ins Gesicht geschlagen. Der Vorfall ereignete sich gegen 21.20 Uhr in einer Gaststätte in der Mindelheimer Straße.

Der Wirt wollte den stark betrunkenen Gast aus der Kneipe verweisen. Doch der 60-Jährige wehrte sich dagegen und schlug dem Wirt mit der Faust ins Gesicht. Dabei wurde der 43-Jährige leicht verletzt. Den alkoholisierten Gast droht nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. (AZ)