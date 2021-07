Feuerwehren brauchen bessere Ausstattung

Plus Die Kommandanten von Aletshausen, Haupeltshofen und Winzer bitten die Gemeinde um neues Material. Das ist nicht nur durch die vergangenen Unwetter nötig.

Nicht zuletzt die vergangenen Starkregenereignisse haben gezeigt: Die Freiwilligen Feuerwehren Aletshausen, Haupeltshofen und Winzer brauchen neue Ausrüstungsgegenstände. Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates, diesmal im Bürgerheim Winzer, zog der Gemeinderat auch Bilanz der Überflutungen.