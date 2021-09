Unfall bei Winzer: Aufofahrerin übersieht Laster

Blechschaden in Höhe von rund 9000 Euro ist entstanden bei einem Unfall beim Aletshauser Ortsteil Winzer.

Einen Verkehrsunfall aus dem Aletshauser Gemeindegebiet meldet die Polizei vom Freitag. Demnach war eine 49-jährige Frau mit ihrem Auto auf der GZ 30 von Winzer kommend in Richtung Hasberg unterwegs. An der Einmündung in die GZ 8 wollte sie in Richtung Hasberg abbiegen und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Lkw, der auf der GZ 8 herannahte. Trotz einer Vollbremsung konnte der 63-jährige Lkw-Fahrer laut Polizei einen Zusammenstoß nicht verhindern. Verletzt wurde beim dem Verkehrsunfall Polizeiangaben zufolge niemand. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 9000 Euro. (AZ)