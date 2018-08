vor 20 Min.

Am 15. August wäre Christoph von Schmid 250 Jahre alt geworden

Wie einst der 80. Geburtstag von Thannhausens berühmten Sohn Christoph von Schmid begangen wurde.

Von Ludwig Gschwind

Am 15. August jährt sich der Geburtstag Christoph von Schmids zum 250. Mal. Schmid, der 20 Jahre in Thannhausen wirkte, war Schriftsteller, Pädagoge und Priester. Das weltberühmte „Ihr Kinderlein kommet“ etwa stammt aus seiner Feder. Runde Geburtstage gilt es zu feiern. Und der 80. Geburtstag des Domkapitulars Schmid wurde damals in Augsburg auch ganz groß begangen. Bereits am 14. August 1847 versammelten sich vor dem Domherrenhaus, das Christoph von Schmid mit seiner Schwester bewohnte, die Männer der Augsburger Liedertafel, über 100 an der Zahl. Ganz Augsburg war auf den Füßen. Regierungspräsident Anton von Fischer holte Christoph von Schmid an seinem Haus ab und begleitete ihn zum Rathaus, wo er von Bürgermeister Forndran und Bischof Peter von Richarz erwartet wurde. Im „Goldenen Saal“ fand dann ein Festakt statt.

Gratulanten aus Dinkelsbühl, Thannhausen und Oberstadion, Nassenbeuren und Seeg waren gekommen, viele in historischen Trachten, die sich auf seine Erzählungen bezogen. Es wurde dem Jubilar eine Goldene Gedenkmünze überreicht. Sie trug das Bild des Domkapitulars mit der Inschrift „Dem Freund der Jugend“ und auf der Rückseite „Kinder bewahren ist ein Engelsgeschäft“.

Augsburgs Bischof lud anschließend zu einer Festtafel ein und überreichte Christoph von Schmid ein Gemälde des Malers Liberat Hundertpfund, das den Schriftsteller in seiner Augsburger Studierstube zeigt, wo Kinder ihm zum Geburtstag gratulieren. Das Bild haben Bischof und Domkapitel in Auftrag gegeben. Es war ihr Geschenk zum 80. Geburtstag. Die Schüler von St. Stephan umrahmten musikalisch die Feier und auch die Schüler von St. Anna reihten sich in die Schar der Gratulanten ein. Darüber freute sich Schmid ganz besonders. Zeigte es ihm doch, dass sein jahrzehntelanges Bemühen um ein gedeihliches Miteinander der Konfessionen nicht vergeblich gewesen ist.

Sämtliche Zeitungen berichteten ausführlich über das Fest. Kinderbriefe aus England, Frankreich, Irland, sogar von blinden Kindern aus Linz rührten den Jubilar. König Ludwig I. ließ es sich nicht nehmen, dem geschätzten Schriftsteller persönlich von Hand zu schreiben. Die Stadt Augsburg ließ einen 72-seitigen Bericht über das Fest drucken, der an die Freunde Christoph von Schmids versandt wurde. Darunter war auch der Fürstbischof von Breslau Kardinal Melchior von Diepenbrock. Die Universität Prag nahm den Geburtstag Schmids zum Anlass, dem geschätzten Autor den theologischen Ehrendoktor zu verleihen.

Es ist das Verdienst von Frau Ursula Creutz, dass sie dieses Ereignis in ihrem Buch „Christoph von Schmid“ (Konrad-Verlag) festgehalten hat.

