Auffahrunfall in Attenhausen: Tausende Euro Schaden

Ein 66-Jähriger fährt in Attenhausen mit seinem Wagen auf das Fahrzeug vor ihm auf. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Am Mittwoch, gegen 13.10 Uhr, missachtete ein aus Richtung Krumbach kommender 62-jähriger Pkw-Fahrer laut Polizei den Vorrang eines anderen Fahrzeuges an der Verkehrsinsel in der Attenhauser Hofstraße. Der ortsauswärts Fahrende konnte noch rechtzeitig bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Unfall: Fahrer kann in Attenhausen noch bremsen, Hintermann fährt auf

Ein nachfolgender 66-jähriger Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Vorausfahrenden auf. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. (AZ)