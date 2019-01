18:32 Uhr

Auf einer Thannhauser Kreuzung krachte es

Ein Schaden in Höhe von rund 7000 Euro entstand laut Polizei (Symbolbild) bei einem Unfall in Thannhausen.

7000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls im Stadtgebiet von Thannhausen

Am Mittwoch, um 18.10 Uhr ereignete sich auf der Einmündung Rudolf-Diesel-Straße/Riedhofstraße in Thannhausen ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 7000 Euro. Eine 36-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Fahrzeug die Rudolf-Diesel-Straße in östliche Fahrtrichtung. Beim Einfahren in die Riedhofstraße übersah sie laut Polizei den vorfahrtberechtigten Pkw einer 48-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt. (zg)

