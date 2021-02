06:00 Uhr

Ausflüge und Wanderungen: Münsterhausen setzt auf Naherholung

Plus Münsterhausen hat beschlossen, dem Naturpark Augsburg – Westliche Wälder beizutreten. Warum sich die Marktgemeinde zu diesem Schritt entschlossen hat.

Von Monika Leopold-Miller

Die Marktgemeinde Münsterhausen tritt dem Verein Naturpark Augsburg – Westliche Wälder als Mitglied bei. Dies wurde in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats beschlossen. Die Naherholung zukunftsfähig gestalten, das ist laut Bürgermeister Erwin Haider der Grundgedanke für einen Beitritt. Ausflüge, Wanderungen oder Radtouren für Familien in der nahen Umgebung sind beliebt, nicht zuletzt auch wegen der Coronapandemie. Das Interesse an der Naherholung nimmt zu. Vor zwei Jahren hatte sich Münsterhausen noch gegen den Beitritt ausgesprochen.

Zur Sitzung war die Geschäftsführerin des Naturparks Augsburg – Westliche Wälder, Eva Liebig, eingeladen. Sie stellte den Marktgemeinderätinnen und Marktgemeinderäten den Verein und dessen Aktivitäten vor.

Der Naturpark Augsburg– Westliche Wälder wurde 1974 gegründet und umfasst ein etwa 1200 Quadratkilometer großes Gebiet westlich von Augsburg. 45 Prozent seiner Fläche sind mit Wald bedeckt. Im Westen reicht der Naturpark bis an die Hangkante des Mindeltals.

Neben Münsterhausen sind auch weitere Orte aus dem Landkreis Günzburg vertreten

Aus dem Landkreis Günzburg sind die Orte Thannhausen, Ziemetshausen, Jettingen-Scheppach und Winterbach Mitglieder des Vereins. Und künftig nun auch Münsterhausen.

Im Mai 2019 hatte sich der Marktgemeinderat noch gegen einen Beitritt ausgesprochen. Jetzt stimmten die Räte mit zwei Gegenstimmen einem Beitritt mehrheitlich zu. „Unsere Landschaft ist schön, sie ist es wert, dass wir aktiv werden“, betonte Bürgermeister Haider.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt laut Liebig pro Einwohner 36 Cent. Es wird in Münsterhausen von rund 1900 Einwohnern ausgegangen, ohne Hagenried und Oberhagenried.

Naturpark Augsburg - Westliche Wälder unterstützt Naherholung

Der Verein Naturpark Augsburg – Westliche Wälder soll die historisch geprägte und gewachsene Kulturlandschaft zwischen Wertach, Mindel und Donau erhalten, pflegen, entwickeln und wiederherstellen. Der Verein unterstützt die Mitglieder bei unterschiedlichen Konzepten zur Erholungsinfrastruktur, wie beispielsweise die Beschilderung von Wanderwegen, der Optimierung von Themenwegen oder bei der Einrichtung von Naturkindergärten.

Über das Jahr verteilt bietet der Naturparkverein zahlreiche Veranstaltungen wie Ausstellungen, Führungen und Wanderungen an, wenn auch in diesem Jahr viele Veranstaltungen Corona zum Opfer fielen. Zum Wandern, Radwandern oder Nordic Walking stehen im Naturpark Augsburg – Westliche Wälder mehr als 1000 Kilometer zur Verfügung.

Erfreulich sei, so Bürgermeister Haider, dass sich bereits ein Bürger als Ansprechpartner angeboten habe. So sei gewährleistet, dass das Naherholungskonzept nachhaltig gelenkt werde, freute sich der Bürgermeister.

