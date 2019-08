vor 37 Min.

Auto überschlägt sich in Niederraunau –

Bei einem Unfall an der Hauptkreuzung im Krumbacher Stadtteil Niederraunau sind am Sonntagabend zwei Menschen verletzt worden. (Symbolfoto)

Zwei Personen werden verletzt, nachdem eine 81-Jährige einem 68-Jährigen im Krumbacher Ortsteil Niederraunau mit ihrem Wagen die Vorfahrt genommen hat.

Von Annegret Döring

Zwei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von rund 12 000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend im Krumbacher Ortsteil Niederraunau. Wie die Polizei berichtet, fuhr kurz nach 18 Uhr eine 81-jährige Autofahrerin mit ihrem VW Polo auf der Krumbacher Straße in Richtung Osten und wollte die Kreuzung beim „Grünen Baum“ geradeaus in Richtung Mindelzell überqueren. Dabei missachtete sie laut Polizei die Vorfahrt eines von rechts auf der Allgäuer Straße herankommenden 68-jährigen Pkw-Fahrers. Die beiden Autos stießen zusammen, wodurch sich der Pkw der 81-jährigen Frau überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Beide Fahrzeugführer erlitten bei dem Unfall leichtere Verletzungen und wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, der Gesamtsachschaden wird auf rund 12 000 Euro geschätzt, so die Polizei. Allgäuer Straße und der Kreuzungsbereich waren für die Unfallaufnahme und die Bergung der Autos zeitweise gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.

