Autofahrer rutscht bei Ellzee von Fahrbahn in Waldstück

Ein 81-Jähriger kam mit seinem Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Feuerwehr musste den Fahrer aus dem verkeilten Wagen befreien.

Von Christian Gall

Am späten Freitagnachmittag hat sich zwischen Ellzee und Behlingen ein Verkehrsunfall ereignet. Nach Auskunft der Polizei kam dort ein 81-jähriger Autofahrer kurz vor 17 Uhr mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und schleuderte in ein Waldstück, wo sein Auto gegen einen Baum prallte und sich verkeilte. Der 81-Jährige wurde dabei verletzt, nach Informationen der Rettungsleitstelle jedoch nicht lebensgefährlich. Zur weiteren Untersuchung wurde er mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht.

Auto hatte sich komplett verkeilt

Da sich das Auto zwischen zwei Bäumen verkeilt hatte und sich die Türen des Wagens nicht öffnen ließen, musste der Mann von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst die Feuerwehren von Ichenhausen, Behlingen-Ried, Langenhaslach und Ettenbeuren.

Auslöser für den Unfall war laut Polizei wohl die glatte Fahrbahn, verbunden mit nicht angepasster Geschwindigkeit des 81-Jährigen.

