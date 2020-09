vor 47 Min.

Bahn frei für den neuen Kreisverkehr an der B300 in Krumbach

Vertreter des Staatlichen Bauamtes Krumbach, der Polizeiinspektion Krumbach, des Planungsbüros und der ausführenden Baufirma trafen sich mit Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer und Landtagsabgeordneten Alfred Sauter am Freitagnachmittag zur offiziellen Verkehrsfreigabe des neuen Kreisverkehrs an der B300. Unser Bild zeigt Polizeihauptmeister Marcus Praschivka (Dritter von links), daneben MdL Alfred Sauter, Bürgermeister Hubert Fischer und Leiter des Staatlichen Bauamtes, Wilhelm Weirather, Baurat Henrik Vosdellen (Bauamt) sowie weitere Vertreter.

Plus Der Kreisel am südwestlichen Ortseingang ist nun für den Verkehr freigegeben. Der Verkehrsfluss auf der B300 soll sich durch das 800.000-Euro-Projekt wesentlich verbessern.

Von Werner Glogger

Die Anwohner im Westen Krumbachs, vor allem in der Talstraße und im Bereich des Buchkopfes, aber auch Pendler, die in Richtung Memmingen fahren wollen, können aufatmen. Mit der offiziellen Verkehrsfreigabe des neuen Kreisverkehrs an der B300 am westlichen Ortseingang sind alle Sperren und Beschränkungen ab sofort wieder aufgehoben. Der Verkehr kann wieder normal fließen.

Das zeitweise Nichtbefahren der Grundstücke und die Umleitungen während der rund sechswöchigen Bauphase bedeuteten für alle eine enorme Belastung. Dies machte bei der Verkehrsfreigabe MdL Alfred Sauter deutlich und bedankte sich für das Verständnis. Ohne die Sperrung wäre dieses Projekt nicht durchführbar gewesen und so könne er der Baufirma eine „Super-Leistung“ bescheinigen. Denn in dem kurzen Zeitraum wurden doch „knapp 800000 Euro in den Boden versenkt“.

Der neue Kreisverkehr an der B300 in Krumbach soll den Verkehr deutlich entlasten

Mit dem neu gebauten Kreisverkehr an der B300 hat sich die Verkehrssituation nicht nur wesentlich verbessert, sondern auch Aussehen und die Verkehrsführung haben sich geändert. Immerhin erbrachte eine durchgeführte Verkehrszählung an dieser Stelle eine Verkehrsbelastung von knapp 4000 Fahrzeugen pro Tag. Bürgermeister Hubert Fischer äußerte sich zufrieden, dass die Maßnahme seitens der Baufirma so zügig, größtenteils während der Ferienzeit, abgewickelt werden konnte, ist doch die Talstraße wegen des Schulzentrums sonst stark frequentiert. Bezüglich der Geschwindigkeit der von Memmingen kommenden Fahrzeuge sei eine wesentliche Reduzierung zu erwarten, verbunden mit einer verminderten Lärmbelästigung, so Fischer.

Behördenleiter Wilhelm Weirather erinnerte, dass der Umbau zum Kreisverkehrsplatz notwendig gewesen sei – wegen der „etwas ungeregelten, da sehr weiträumigen Kreuzung“ mit der städtischen Talstraße, die zum Schulzentrum führt. Ursprünglich war ein Gesamtausbau der B300 Richtung Westen bis zum sogenannten „Schwarzlachenberg“ geplant, doch in Anbetracht der Notwendigkeit des Kreisverkehrs wurde dieses Projekt vorgezogen, ergänzte Sauter.

Noch tags zuvor waren die Bauarbeiter vor Ort. An dem Kreisverkehr fehlt auch nach der Verkehrsfreigabe noch der letzte Feinschliff. Bild: Christoph Lotter

Laut dem Staatlichen Bauamt Krumbach beträgt der Außendurchmesser des Kreisverkehrs 36 Meter, die Babenhauser Straße wurde auf einer Länge von 260 Metern erneuert, die Talstraße 40 Meter und die Erneuerung „Am Buchkopf“ beträgt 30 Meter. Nach 800 Kubikmeter Erdabtrag und 320 Kubikmeter Erdauftrag kamen insgesamt knapp 12000 Quadratmeter Asphalttragschicht, -binderschicht und -deckschicht zum Einsatz. Randeinfassungen erfolgten mit Granitsteinen, Beton-Leistensteine und Plattenbeläge als Bodenindikator.

In Spitzenzeiten waren 20 Arbeiter, ansonsten acht bis 10 Arbeiter im Einsatz berichtete der Vertreter der ausführenden Baufirma LS, Fabian Eppinger, und bedankte sich für das von den Vorrednern ausgesprochene Lob. Er hoffe, dass seine Firma bei der in Bälde durchgeführten Ausschreibung für den geplanten Kreisverkehr bei St. Maria/Ursberg wieder zum Zuge kommt.

Neben einigen kleineren Arbeiten werden in den kommenden Tagen noch Markierungen und das Aufstellen von fünf Straßenbeleuchtungsmasten erfolgen.

