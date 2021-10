Balzhausen

vor 17 Min.

In Balzhausen fällt der Leonhardstag trotz strenger Corona-Auflagen nicht ganz aus

Der Leonhardiritt hat in Balzhausen eine große Tradition. Heuer findet die Veranstaltung aber nur in eingeschränkter Form mit Segnung nach der Andacht statt.

Plus Die Corona-Auflagen lassen nach wie vor keinen Leonhardiritt in größerem Maßstab zu. Bei der Leonhardskapelle soll aber eine besondere Aktion stattfinden.

Von Ludwig Gschwind

Die Segnung der Pferde am Gedenktag des heiligen Leonhard hat in Balzhausen eine lange Tradition. Im Zentrum steht die Kapelle St. Leonhard. Die Corona-Pandemie ließ 2020 keinen Leonhardiritt zu, aber der Nachfolger von Prälat Ludwig Gschwind, Stadtpfarrer Florian Bach, hat seinerzeit unter Corona-Bedingungen eine Pferdesegnung, verbunden mit einer Andacht an der St.-Leonhard-Kapelle vorgenommen. Da die Auflagen nach wie vor sehr streng sind, wird auch 2021 kein Leonhardiritt stattfinden können, aber am Sonntag, 7. November, werden nach einer Andacht um 14 Uhr bei der St.-Leonhard-Kapelle die anwesenden Pferde gesegnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen