vor 20 Min.

Betrunken mit Auto beim Einkaufen: 20-Jähriger fährt gegen zwei Autos und eine Mauer

Ein 20-Jähriger war in Krumbach betrunken mit dem Auto unterwegs.

Diese Fahrt zum Einkaufen hätte sich ein Krumbacher besser gespart. Weil er zwei Autos streifte, kam die Polizei und nahm seinen Führerschein mit.

Ein 20-jähriger Autofahrer hat bei der Einfahrt auf den Parkplatz eines Discounters im Erwin-Bosch-Ring in Krumbach ein ausfahrendes Auto gestreift. So weit, so unspektakulär. Hier fand, wie Zeugen später berichteten, ein Austausch der Personalien statt. Anschließend ging der junge Mann zum Einkaufen und verließ danach den Parkplatz wieder.

Bei der Ausfahrt streifte er dann aber nochmals einen geparkten Pkw. Dieses Mal fuhr er jedoch einfach davon. Die Besitzerin des geschädigten Fahrzeugs wurde jedoch auf den Vorfall aufmerksam gemacht und verständigte sofort die Polizeiinspektion Krumbach. Kurze Zeit später konnte der Fahrer an der elterlichen Wohnung angetroffen werden.

Betrunkener fährt in Krumbach gegen Hausmauer

Hierbei machte er einen völlig betrunkenen Eindruck, weshalb der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet wurde. Bei der Nachschau am Auto des jungen Mannes konnte noch festgestellt werden, dass er bei der Rückkehr außerdem gegen die Hausmauer gefahren war. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Die Polizeiinspektion Krumbach bittet darum, dass sich die Unfallbeteiligte des vom Parkplatz ausfahrenden Pkw noch meldet (Tel. 08282/905-0).

Lesen Sie auch:

Themen folgen