vor 36 Min.

Betrunken und ohne gültigen Führerschein durch Burtenbach

Ein 23-Jähriger war in Burtenbach ohne gültigen Führerschein unterwegs. Dies meldet die Polizei in ihrem Bericht (Symbolbild).

Mit über zwei Promille war ein 23-Jähringer Pkw-Fahrer unterwegs. Die Fahrt endete an der Böschung zur Mindel.

Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer kam Freitagabend in der Bleichstraße in Burtenbach mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kam an der Böschung zur Mindel zum Stehen. Ein Anwohner teilte den zunächst ungewöhnlichen Vorfall der Polizei mit. Die Feuerwehr Burtenbach und eine Streife der Polizeiinspektion Burgau rückten aus und schnell stellte sich für die Beamten heraus, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand.

Eine Überprüfung ergab laut Bericht der Polizei einen Wert von über zwei Promille. Da der Fahrer lediglich eine ukrainische Fahrerlaubnis besitzt, er seinen Wohnsitz aber seit längerer Zeit in Deutschland hat, wird er wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige gebracht.

Seinen Führerschein musste er noch vor Ort den Beamten übergeben. Schaden entstand keiner. (zg)



Themen Folgen