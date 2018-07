vor 36 Min.

Brand in Kuhstall: Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus

Nach dem verheerenden Brand eines Kuhstalls in Wattenweiler erhärtet sich für die Polizei der Verdacht, dass das Feuer fahrlässig verursacht wurde.

Nachdem am Freitag, 22. Juni, ein Kuhstall bei Wattenweiler abgebrannt ist, erhärtet sich für die Ermittler der Kriminalpolizei Memmingen inzwischen der Verdacht, dass der Brand fahrlässig verursacht worden ist. Beim Verbrennen von Papiersäcken in unmittelbarer Nähe zum Stall griff das entfachte Feuer in einem unbeaufsichtigten Moment auf das Gebäude über, heißt es vonseiten der Polizei.

Der entstandene Sachschaden beträgt laut Polizei rund 1,3 Millionen Euro. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz leicht verletzt, mehrere Tiere konnten nicht gerettet werden und starben in den Flammen. Während und nach der Katastrophe erlebte der Landwirt eine Welle der Solidarität. (zg)

