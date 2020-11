13:36 Uhr

Brand in Unternehmen in Krumbach: Fünf Personen leicht verletzt

Die Feuerwehr musste am Dienstag zu einem Brand in einem Krumbacher Unternehmen anrücken.

Bei einem Brand in einem Unternehmen in Krumbach haben sich am Dienstag fünf Personen leicht verletzt. Die Ursache hat die Polizei wohl schon ausgemacht.

Fünf Personen haben sich bei einem Brand in einem Unternehmen in Krumbach am Dienstag leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, löste die Brandmeldeanlage des Unternehmens in der Robert-Steiger-Straße gegen 7.10 Uhr aus.

Technischer Defekt war wohl Auslöser für Brand in Unternehmen in Krumbach

Wie die Einsatzkräfte vor Ort feststellten, war dort ein sogenannter Lasercutter, vermutlich auf Grund eines technischen Defektes, durchgebrannt. Dies führte zu einer starken Rauchentwicklung in der Halle. Acht Personen mussten ärztlich versorgt und untersucht werden. Fünf davon wurden mit einer leichten Rauchvergiftung in eine Klinik verbracht. Sie sind nach derzeitigem Stand leicht verletzt.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 20000 Euro. Die Feuerwehr Krumbach sorgte für die Entrauchung der Halle. Ein Löscheinsatz war nicht nötig. (zg)

Lesen Sie auch:

Themen folgen