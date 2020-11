20:36 Uhr

Brand in Wohnhaus in Krumbach: Ölofen stand in Flammen

In einem Wohnhaus in Krumbach hat es am Montagabend gebrannt.

Die Feuerwehr hat am Montagabend zu einem Brand in Krumbach ausrücken müssen. Wie die Polizei mitteilt, ging gegen 17 Uhr ein Notruf ein. In einem Wohnhaus in der Straße Am Johannisbrunnen stand ein Ölofen in Flammen. Zu weiteren Einzelheiten konnte die Polizei am Abend nichts sagen.

Feuer in Krumbach: Bewohner mussten evakuiert werden

Nach ersten Informationen unserer Redaktion, mussten sieben Bewohner des Hauses evakuiert werden. Zur weiteren ärztlichen Untersuchung der Personen waren Rettungskräfte vor Ort.

Ein Ölofen hatte offenbar Feuer gefangen. Bild: Robert Weiß

Weil durch den Brand des Ölofens in einer Wohnung im Erdgeschoss dichter Rauch entstanden war, musste das Gebäude wohl längere Zeit ausgelüftet werden. Das Feuer hatte die Krumbacher Feuerwehr offenbar schnell gelöscht. (loto)

